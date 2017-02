Frankfurt - Begünstigt durch einen schwachen USD stieg der Brentölpreis gestern zwischenzeitlich bis auf 56 USD, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.WTI habe sich bis auf 53,50 USD je Barrel verteuert. In der Nacht hätten die Preise einen Teil der Gewinne wieder abgegeben, nachdem das American Petroleum Institute einen unerwartet kräftigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um fast 6 Mio. Barrel berichtet habe.

