Seit jeher treibt Anleger die Frage um, ob gerade jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Aktien zu kaufen. Und diese Frage stellt sich fast täglich neu, nie scheint wirklich klar zu sein, ob es endlich soweit ist.Blicken wir auf den Jahresstart an den Börsen zurück, dann erlebten wir einen überraschend guten Aktienmarkt. Überraschend deshalb, weil durch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und seine Hauruck-Politik große Unsicherheit an die Märkte schwappt.Und wenn man an das letzte Jahr zurückdenkt, da waren die ersten beiden Monate geradezu panische Ausverkaufszeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...