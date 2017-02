Gute Zahlen in nahezu allen Bereich des Mischkonzerns Siemens beflügeln im Mittwochshandel den Aktienkurs und drückten das Papier auf frische Jahreshochs aufwärts - doch so schön sich die guten Nachrichten auch anhören, Achtungszeichen sind allgegenwertig.

An der Börse reagierten die Anleger erfreut über die Gewinnaussichten bei dem Münchner Technologiekonzern Siemens - Kaeser veranschlagt für 2016/2017 nun einen Gewinn je Aktie von bis zu 7,70 Euro und übertrifft damit die Erwartungen um 50 Cent. Nach einem Gewinnsprung von fast einem Drittel im ersten Geschäftsquartal per Ende Dezember würde auch die operative Marge im Industriegeschäft nun bis zu zwölf Prozent betragen. In klaren Zahlen ausgedrückt kletterte der Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 aus fortgeführten Geschäften auch aufgrund von Steuer- und Sondereffekten um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs hingegen binnen Jahresfrist nur um ein Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, der Auftragseingang sackte sogar um 14 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro in sich zusammen. Für eine kleine Delle sorgte der Bereich um die Öl- und Gastechnik, hier ging der Auftragseingang um gut 40 Prozent zurück. Dennoch sieht sich das Unternehmen weiter auf Kurs und befürchtet auch keine größeren Nachteile durch die neue US-Regierung unter Donald Trump.

