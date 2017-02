Hamburg (ots) - Heidi Klum, Thomas Hayo, Michael Michalsky: In der zwölften Staffel von "Germany's next Topmodel", die am 9. Februar startet, bleibt die Jury der vorigen Saison im Boot. Überraschend dagegen der Gastauftritt von Wolfgang Joop (72), dem Publikumsliebling früherer Staffeln. "Das war ein spontaner Auftritt", erklärt der Designer im Gespräch mit GALA (Ausgabe 06/17, ab morgen im Handel). "Ich war eigentlich zum Gallery-Hopping in Los Angeles. Davon hatte Heidi gehört und mich eingeladen. Ich war auch neugierig auf die Mädchen und habe mich gefreut, das Team wiederzusehen. Das ist ja ein Familiengefühl."



