Der Versicherer Aegon stellt als Investor eineinhalb Milliarden Euro für Kredite bereit, die über die Plattform Auxmoney vermittelt werden. Diese erhofft sich davon einen enormen Wachstumsschub - und spezialisiert sich.

Eine für alle? Von wegen. Kreditplattformen spezialisieren sich zunehmend auf einzelne Kundengruppen - sowohl auf Seiten der Anleger als auch bei den Kreditnehmern. Auxmoney, der Platzhirsch unter den deutschen Anbietern, setzt bei Anlegern verstärkt auf institutionelle Geldgeber.

Neuester Coup: Der niederländische Versicherungskonzern Aegon will in den kommenden drei Jahren insgesamt 1,5 Milliarden Euro für Kredite auf dem Kreditmarktplatz bereitstellen. Die Summe scheint enorm, denn im vergangenen Jahr hat Auxmoney gerade mal ein Kreditvolumen in Höhe von knapp 200 Millionen Euro ausgezahlt. Doch Auxmoney-Chef Raffael Johnen rechnet mit einem rasanten Wachstum - und ist damit nicht allein.

Verglichen mit dem Kreditvolumen, das Banken vermitteln, ist das Geschäft der Online-Plattformen derzeit noch klein. 2015 wurden in Deutschland Konsumentenkredite in Höhe von insgesamt 90,1 Milliarden Euro vermittelt. Bei den Firmenkrediten waren es 720 Milliarden Euro. Auxmoney dagegen kommt in seiner bald zehnjährigen Unternehmensgeschichte nach eigenen Angaben gerade mal auf rund 400 Millionen Euro - die an rund 60.000 Kreditnehmer ausgezahlt wurden. Doch dieser und ähnlichen Plattformen dürfte ein deutliches Wachstum bevorstehen. So rechnet etwa die Unternehmensberatung Investors Marketing für das Jahr 2020 bei Konsumentenkrediten mit einem Marktanteil der Finanztechnologie-Anbieter (Fintechs) von 5,5 Prozent. Im Bereich der Firmenkredite könnten es laut einer Studie des Portals Statista bis 2021 stolze 4,1 ...

