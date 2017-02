Zürich - Wer in den Führungsetagen Schweizer Unternehmen nachfragt, was sich in naher Zukunft hauptsächlich ändern wird, hört vor allem dies: Unser Geschäft, wie es bisher war. Tatsächlich glauben drei von fünf Schweizer Managern, das eigene Businessmodell könne bereits in drei bis fünf Jahren obsolet geworden sein. Sogar 93 Prozent aller hiesigen Firmen fürchten die wachsende Startup-Konkurrenz aus der digitalen Welt. Zu diesem Schluss kommt eine weltweite Umfrage unter 4.000 Top-Entscheidern mit 200 Schweizer Teilnehmern im Auftrag von Dell Technologies.

"2016 ist die ganze Tragweite der digitalen Transformation definitiv in den Köpfen der Schweizer Wirtschaft angekommen. Immer stärker setzt sich die Erkenntnis durch, dass es hierbei nicht nur um einen technologischen Trend geht, sondern primär um eine disruptive Marktveränderung - und folglich auch um ein völlig neues Verhältnis zu den Kunden", meint Achim Freyer, General Manager Commercial Sales von Dell EMC Schweiz. "IT wird dadurch aber nicht unwichtiger, im Gegenteil: Ihre Bedeutung wächst sogar noch - sie wird nämlich zum Gestaltungsinstrument für die digitale Transformation der gesamten Lebens- und Arbeitswelt."

Doch welche Technologieentwicklungen sind es konkret, die das Jahr 2017 prägen werden?

Prognose 1: Digital stimuliert Kreativität

Im kommenden Jahr werden Simulation und Visualisierungslösungen zu Mainstream-Anwendungen: Bauträger und Architekten können beispielsweise am Display gemeinsam in alle Richtungen durch ein animiertes 3D-Modell des künftigen Gebäudes gehen - noch vor dem ersten Spatenstich. Was bei Software bislang Benutzeroberfläche hiess, entwickelt sich mehr und mehr zu einer digitalen Bühne, die uns gleichsam hineinzieht in die Story der jeweiligen Anwendung. Davon profitieren Architekten, Wissenschaftler oder Produktdesigner genauso wie Kids, die damit noch intuitiver zum Beispiel Minecraft spielen können.

Prognose 2: Abtauchen in die virtuelle Realität

Laut einer aktuellen Untersuchung des Digitalverbands Bitkom stehen 3D-Druck, Virtual Reality (VR) und Künstliche Intelligenz (KI) in der Bundesrepublik kurz vor dem Durchbruch: 3D-Druck ist derzeit zwar nur bei fünf Prozent der befragten Unternehmen im Einsatz, aber immerhin 20 Prozent prüfen das Verfahren - im produzierenden Gewerbe sind es sogar 40 Prozent. Lediglich zwei Prozent nutzen bereits VR, doch jedes neunte Unternehmen denkt bereits darüber nach. Noch liegt die Anwenderquote im KI-Bereich bei einem Prozent - sieben Prozent stehen kurz vor ihrem ersten KI-Projekt.

Das Einsatzspektrum für VR und KI reicht von Datenbrillen in der Fertigungslogistik über Simulationen im Produktdesign bis hin zu Trainings- und Forschungsszenarien. Im Materiallager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...