Nordex-Aktie: Reicht die Puste dieses Mal aus?

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) verzeichnete am Mittwoch deutliche Kursgewinne. Der TecDAX-Wert profitierte vom positiven Gesamtmarktumfeld. Daneben schienen Investoren eine Übernahme, die der Hamburger Windturbinenhersteller getätigt hat, positiv aufzunehmen.

Dabei übernimmt Nordex die SSP Technology A/S, einen Entwickler und Hersteller von Rotorblatt-formen, der über zahlreicher Patente für Fertigungsprozesse dieser Komponente verfügt. Mit der Transaktion will Nordex seine technologische Position bei der Entwicklung immer größerer und effizienterer Turbinen weiter ausbauen. Über die tiefere Integration des Formen- und Prototypenbaus kann Nordex in Zukunft flexibler auf die sich schnell ändernden Marktbedingungen reagieren, hieß es dazu von Unternehmensseite. SSP Technology A/S wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seitdem Formen und Prototypen für Rotorblätter der Anlagenklassen 1,5 bis 8,0 MW entwickelt und gefertigt. Das bisher größte Rotorblatt von SSP hatte eine Länge von fast 90 Metern.

