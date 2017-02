Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mehr als 1,5 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in der Kranken- und Altenpflege. Sie sind eine wesentliche Stütze unseres Gesundheitssystems, doch viel zu selten erfahren sie die Anerkennung, die ihnen zusteht.



Der PKV-Verband startet deshalb den Wettbewerb "Gesucht: Deutschlands beliebteste Pflegeprofis". Auf der Internetplattform www.deutschlands-pflegeprofis.de können ab sofort bis zum 30. April 2017 Patienten sowie Angehörige, Kollegen oder Freunde ihren Lieblingspfleger bzw. ihre Lieblingspflegerin mit einer persönlichen Botschaft nominieren und als "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofi" vorschlagen. Als Hauptpreis winkt ein Wellness-Urlaub mit Begleitung bzw. ein Team-Event im Wert von 2.000 Euro. Unter allen Mitwirkenden, die einen Pflegeprofi oder ein Pflegeteam vorschlagen, verlost der PKV-Verband zudem ein exklusives Wellnesspaket.



Teilnehmen können Pflegerinnen und Pfleger aus allen Pflege-berufen, als Einzelperson oder im Team. Voraussetzung ist, dass die Kandidaten volljährig sind und in Deutschland als Pfleger arbeiten, dass sie eine Pflegeausbildung absolviert haben bzw. sich in einer Ausbildung dazu befinden.



Die Pflegeprofis, die in der Online-Abstimmung die meisten Stimmen in ihrem Bundesland erhalten, werden zu einem "Fest der Pflegeprofis" nach Berlin eingeladen. Bei der Preisverlei¬hung im Reichstagsgebäude wird Staatssekretär Karl Josef Laumann, Patientenbeauftragter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs, die beliebtesten Pflegerinnen und Pfleger auszeichnen.



"Die persönliche Zuwendung und das Engagement der Pflege-rinnen und Pfleger sind entscheidend für die gute Versorgung der Patienten. Sie haben eine hohe Wertschätzung verdient, denn wir verdanken ihnen ganz wesentlich, dass wir in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben", erklärt PKV-Verbandsdirektor Volker Leienbach.



Weitere Informationen sowie Materialien zum Download finden Sie unter www.deutschlands-pflegeprofis.de/downloads



OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58188 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58188.rss2



Pressekontakt: Stefan Reker - Geschäftsführer - Leiter des Bereiches Kommunikation Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. Glinkastraße 40 10117 Berlin Telefon 030 / 20 45 89 - 44 Telefax 030 / 20 45 89 - 33 E-Mail stefan.reker@pkv.de Internet www.pkv.de Twitter www.twitter.com/pkv_verband