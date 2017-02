Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann die Gewinne bis zum Mittwochmittag ausweiten. Nach einer bereits positiven Eröffnung stieg der SMI im Verlauf des Vormittags weiter an und kann die Abgaben aus den ersten beiden Handelstagen der Woche nahezu wettmachen. Nach den "eher politischen Börsen" der Vorwochen würden mit Beginn der Berichtssaison wieder "handfestere Daten" in den Mittelpunkt rücken, sagten Händler. So stehen hierzulande Roche und Julius Bär mit Unternehmensergebnissen im Fokus.

Für eine Stimmungsaufhellung sorgten positive Konjunkturdaten aus dem chinesischen Dienstleistungs- und Industrie-Sektor. Auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe der Eurozone stieg auf ein Mehrjahreshoch. Der Kurs des US-Präsidenten Trump wird hingegen weiter als Unsicherheitsfaktor gewertet. Bemerkungen aus seinem Team zu Deutschland und Japan und zu deren schwachen Währungen zum US-Dollar hatten am Vortag für Irritationen gesorgt. Im weiteren Tagesverlauf stehen noch eine Reihe von US-Makrodaten auf der Agenda. Mit Spannung schauen die Investoren zudem auf den am Abend anstehenden Zinsentscheid er US-Notenbank, auch wenn kein weiterer Zinsschritt erwartet wird.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,81% fester bei 8'359,12 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,69% auf 1'331,29 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,74% auf 9'130,57 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus und sieben im Minus.

Julius Bär (+3,2%) haben ...

