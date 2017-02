Düsseldorf - Morgen tagt in Tschechien die Zentralbank und entscheidet über ihre weitere monetäre Politik, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden keine Veränderung der Zinssätze und eine Fortführung der Interventionspolitik am Devisenmarkt erwarten. Diese Interventionen, die das Wechselkursniveau zum Euro bei 27 CZK (Tschechische Krone) halten sollten, dürften mindestens bis zum 2. Quartal 2017 bestehen bleiben. Die Inflationsrate habe zwar überraschend schon im Dezember des vergangenen Jahres den Zielwert der Ceská Národní Banka (CNB) von 2% erreicht. Verantwortlich dafür seien aber vor allem die Rohstoffpreise, die im Jahresvergleich deutlich über dem Niveau von 2016 lägen.

