Düsseldorf - Keine allzu hohen Erwartungen sollte man an die heutige Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der FED in den USA haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Erst auf der letzten FOMC-Sitzung vom Dezember 2016 hätten die US-Währungshüter den Leitzins um 25 BP erhöht und dabei betont, dass die aktuellen konjunkturellen Rahmenbedingungen lediglich mit einer schrittweisen Straffung der Geldpolitik im Einklang stünden. Eine erneute Zinserhöhung auf dem heutigen Treffen wäre aber alles andere als graduell. Gewichtige geldpolitische Entscheidungen seien zudem bisher nur auf Treffen gefällt worden, die von einer Pressekonferenz abgerundet worden seien. Eine solche finde heute ebenfalls nicht statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...