Luxemburg - Der DKB TeleTech Fonds (ISIN LU0102279253/ WKN 921868, AL; ISIN LU0117118124/ WKN 541955, TNL) investiert in Aktienwerte von weltweit agierenden Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sowie Aktien von jungen, aufstrebenden, in innovativen Geschäftsfeldern tätigen Unternehmen, ergänzend in den Bereichen Datenverarbeitung, Computer, Software, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt, Nachrichten- und Kommunikationssysteme sowie Biotechnologie, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.

Den vollständigen Artikel lesen ...