Die Deutsche Bank hat am Dienstag mit der Strafzahlung von 600 Millionen Euro für die Geldwäsche-Affäre in Russland einen weiteren großen Rechtsstreit ad acta gelegt. Die Spannung reißt dennoch nicht ab. Im Gegenteil, am Donnerstag wird CEO John Cryan die Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 präsentieren. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR rät den Anlegern im Vorfeld die Füße still zu halten. Wie der Bank-Experte Strebin außerdem die Aktien der Commerzbank, HSBC, Allianz und von Santander einschätzt, erfahren Sie hier im gesamten Interview.