Der Bitkom hält nicht viel von den politischen Vorschlägen im Kampf gegen Fake-News. Mit einer Studie will der IT-Verband belegen, dass die Bedeutung der Sozialen Netzwerke bei der Meinungsbildung überschätzt wird.

Lügen über Flüchtlinge, Politiker, Ausländer - um sogenannte Fake News, bewusst verbreitete Falschmeldungen, ist spätestens seit dem Wahlkampf in den USA eine große Debatte auch in Deutschland ausgebrochen. Der IT-Verband Bitkom wollte herausfinden, wie groß das Problem hierzulande ist und hat 1009 Deutsche telefonisch dazu befragen lassen.

Das Ergebnis: 68 Prozent der Befragten sind in den vergangenen zwölf Monaten schon einmal Falschnachrichten aufgefallen, 20 Prozent gaben sogar an, dass ihnen häufig Fake News aufgefallen seien. Die häufigsten Themen: Flüchtlinge, Präsidentschaftswahl in den USA, Politikerinnen und Politik in Deutschland und Europa.

74 Prozent der Befragten glauben, dass Falschmeldungen im kommenden Bundestagwahlkampf eine wichtige Rolle spielen werden. Diese Ergebnisse zeigten, dass die Sorge der Politik "absolut verständlich" sei, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder am Mittwoch bei der Vorstellung der Umfrage. So könne man sich das "affektive und hektische Verhalten der ...

