Der französische Pharmariese Sanofi verlor kürzlich ein weiteres Mal einen Übernahmewettkampf. Konzernchef Olivier Brandicourt will bei den horrenden Kaufpreisen nicht mitgehen. Die Anleger sind gespaltener Meinung.

Am Ende zog er wieder den Kürzeren. Ob beim US-Krebsspezialisten Medivation oder zuletzt bei Europas größtem Biotechunternehmen Actelion - in beiden Übernahmewettläufen musste sich Sanofi-Chef Olivier Brandicourt der Konkurrenz geschlagen geben. Und so wartet die Börse immer noch auf einen großen Wurf des französischen Pharmariesen. Unter einigen Investoren wächst die Ungeduld. "Das Unternehmen braucht einen Wachstumstreiber und muss eine Übernahme machen. Es ist höchste Zeit", sagt Fondsmanager Olivier David vom Investmenthaus Vega Investment Managers, das Anteile an Sanofi hält.

Medivation ging im vergangenen August für 14 Milliarden Dollar an den US-Pharmakonzern Pfizer. Mehr als das Doppelte will der US-Konsumgüterriese Johnson & Johnson (J&J) nun für Actelion auf den Tisch legen: Mit 30 Milliarden Dollar wäre es die größte Pharma-Übernahme in Europa seit 13 Jahren. Auch zwischen Sanofi und Actelion gab es Insidern zufolge Gespräche, nachdem sich J&J vorübergehend aus den Verhandlungen mit den Schweizern zurückgezogen hatte.

Nun wird Brandicourt nach neuen Möglichkeiten suchen müssen, um ...

