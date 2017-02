Die Bundesregierung will die internationale Forschung voran treiben. Dabei geht es sowohl um die Förderung des Austauschs des wissenschaftlichen Nachwuchses, als auch den Ausbau von Forschungsstandorten.

Austausch statt Abschottung: Die Bundesregierung will die internationale Zusammenarbeit bei Bildung und Forschung weiter vorantreiben, um Deutschland für die "globale Wissensgesellschaft" fit zu machen. Ein entsprechendes Strategiepapier, das einen ersten Impuls von 2008 aufgreift und weiterentwickelt, verabschiedete am Mittwoch das Kabinett in Berlin.

"Wir setzen darauf, dass gerade internationale Aufgeschlossenheit und Kooperation Deutschland als Forschungs- und Innovationsstandort stärken", erklärte Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU). "Wir leben in einer vernetzen Welt, die Digitalisierung beschleunigt diese Entwicklungen rasant." Dies berge "enormes Potenzial - wenn man sie richtig nutzt. Hierfür schaffen wir die Voraussetzungen."

Förderung ...

