Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts031/01.02.2017/13:00) - Bereits im Vorjahr wurde eyeson, eine cloudbasierte Conferencing Software erfolgreich als Kaltura-Plugin gelauncht. Sie ermöglicht Kaltura-Kunden Video Calls, Videomeetings und Online-Seminare im Handumdrehen direkt aus dem Kaltura MediaSpace zu starten. Dabei können alle eyeson-Features wie z.B. Moderation, Präsentation, Bildschirmfreigabe, Aufnahme, Chat etc. genutzt werden. "Wir sind sehr stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kaltura und dass wir als offizieller technologischer Partner ins Programm aufgenommen und sogar besonders hervorgehoben wurden", freut sich Andreas Kröpfl, CEO VisoCon. https://corp.kaltura.com/partners/technology-partners eyeson zählt zu den technologisch am weitesten entwickelten Video-Conferencing-Produkten. Es basiert auf einer eigens patentierten Echtzeit-Kommunikationstechnik mit Single-Stream-Technologie (SST). Dabei werden, anders als bei herkömmlichen Video-Conferencing-Produkten, alle eingehenden Videostreams in einen ausgehenden gebündelt. Dadurch wird Bandbreite optimiert und die resultierende Videoqualität ist auf einem außergewöhnlichem Niveau. "Als technischer Partner von Kaltura genannt zu werden, ist eine weitere Bestätigung für unsere einzigartige Single-Stream-Technologie", konstatiert Michael Wolfgang, CTO VisoCon. Das Softwareunternehmen VisoCon beschäftigt sich mit Smart Video Collaboration-Lösungen. Das Kernprodukt ist eyeson, eine cloudbasierte Video-Conferencing Plattform. Technisch setzt eyeson auf die patentierte Echtzeit-Kommunikationstechnik mit Single-Stream-Technologie (SST), die eine hohe Video- und Audioqualität bandbreitenoptimiert, unabhängig von der Anzahl der Meetingteilnehmer garantiert. eyeson kann bereits in etlichen Online Collaboration Tools als Integration genutzt werden, z.B. Slack, Dropbox und Kaltura. Weitere Tools wie Pipedrive, Atlassian, Github, Zendesk etc. folgen im Laufe von 2017. Kaltura ist anerkannter Marktführer im Bereich OTT TV, OVP (Online-Video-Plattform), EdVP (Education Video-Plattform) und EVP (Enterprise Video-Plattform). In den letzten Jahren hat sich Kaltura zu einer schnell wachsenden Videoplattform mit einem breiten Anwendungsbereichen entwickelt. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Kaltura. http://corp.kaltura.com (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +49 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170201031

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)