Unterföhring (ots) - So einen weiten Weg hat noch niemand für seine Blind Audition auf sich genommen: Talent Diana (12) kommt extra 6475 Kilometer aus ihrer US-Heimatstadt Easton (Pennsylvania) angereist, um 90 Sekunden auf der "The Voice Kids"-Bühne - am Sonntag, 5. Februar 2017, in SAT.1 - vor den Coaches Nena & Larissa, Mark Forster und Sasha zu singen. Und warum? "In Amerika gibt es ja leider kein 'The Voice Kids'", erklärt ihre deutsche Mutter. "Diana ist ein großer Fan. Wir gucken uns immer die Talente auf Youtube an und da Diana Deutsch-Amerikanerin ist, kam dann die Idee hier mitzumachen und wir haben sie angemeldet." Sehr zur Freude ihrer deutschen Großeltern und Verwandtschaft. Doch damit nicht genug: Als zusätzliche Hürde singt die Zwölfjährige "Run To You" von Whitney Houston. "Eigentlich sollte man keinen Whitney Song singen, weil niemand so gut singt wie Whitney", sagt Diana. "Aber ich liebe Herausforderungen!"



Diese Kids treten außerdem in der ersten Ausgabe der Blind Auditions auf:



Can (13, Heidelberg), Chiara (9, Filzmoos/AT), Elvira (13, Leichlingen), Eric (12, Denkendorf), Iggi (13, Düsseldorf), Julia (14, Brückl/AT), Kayan (14, Reinbeck), Lisa (14, Dreisbach), Luca (13, Plattling), Nick (9, Leinfelden-Echterdingen), Sarah (10, Bocholt) und Sofie (11, Hehlen).



"The Voice Kids" ab Sonntag, 5. Februar 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1



Mehr Infos zu "The Voice Kids" und Bilder zur Show auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2