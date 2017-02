Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Mittwochmittag an den Gewinnen fest und machen damit einen Großteil der Vortagesverluste wieder wett. Überwiegend gute Geschäftszahlen der Unternehmen lassen die Kontroversen rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend dürfte keine größeren Akzente setzen. Die Währungshüter dürften keine neuen Maßnahmen bekannt geben. Der DAX steigt um 1 Prozent auf 11.645 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 3.259 Punkte nach oben.

Während die Geldpolitiker der US-Notenbank (Fed) überlegen, wann sie ihren Leitzins weiter anheben sollen, steht ihnen noch eine weitere große Entscheidung bevor, nämlich ob sie damit beginnen sollen, ihr riesiges Portfolio aus Hypothekenpapieren und Anleihen zu schrumpfen. Das Problem dabei: Die Notenbanker wissen nicht, wie die Märkte darauf reagieren würden, weil es dafür noch keinen Präzedenzfall gibt. An der Börse wird erwartet, dass die Notenbanker die Zinsen und das Portfolio vorerst unverändert lassen werden. Der Euro zeigt sich im Vorfeld wenig verändert bei 1,08 Dollar.

Siemens-Ausblick sorgt für Kursanstieg

Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Geschäftsquartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Die Siemens-Aktie legt daraufhin um 4,6 Prozent zu und ist mit Abstand größter Gewinner im DAX. Deutschlands größter Industriekonzern erzielte in seinen Sparten Power & Gas, Healthcare und Digital Factory deutliche Ergebniszuwächse. Auch das Geschäft mit Wind & Renewables konnte erheblich zulegen. Die höheren Gewinne stammen nach Meinung der Commerzbank weitgehend aus dem Industriegeschäft und der stärkeren Nachfrage aus China für kurzzyklische hochmargige Produkte.

Quartalszahlen gibt es auch von Roche. Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma wie auch im Bereich Diagnostics haben dem Pharma-Konzern 2016 zu einem höheren Gewinn verholfen. Die Aktie zieht daraufhin um 1,5 Prozent an. Die unter den Erwartungen liegende Dividendenankündigung von 8,20 Franken je Aktie belastet nicht. Angesichts der vielversprechenden zur Einführung anstehenden Medikamente hat Independent Research die Kaufempfehlung bestätigt.

Volvo machen nach Bekanntgabe der Viertquartalszahlen einen Sprung von 6,4 Prozent. Der Automobilkonzern musste zwar einen Umsatzrückgang hinnehmen, die Anleger scheinen sich aber die erhöhte Profitabilität zu konzentrieren. Die bereinigte operative Marge liegt bei 7 Prozent. Das Schlussquartal sei "mit Abstand das stärkste Quartal des Jahres" gewesen, sagt ein Händler.

BBVA fürchtet negativen Trump-Effekt auf Mexiko Geschäft

Nach anfänglichen Kursgewinnen drehen BBVA ins Minus und verlieren 2,6 Prozent. "Mit Blick auf die möglichen Auswirkungen der Politik Trumps auf den wichtigen Einzelmarkt Mexiko äußerte sich die BBVA im Rahmen der Telefonkonferenz zurückhaltend", sagt Markus Rießelmann von Independent Research. Im Handel heißt es zudem, dass sich das Augenmerk vom hohen Nettogewinn weg- und der schwachen Kapitalausstattung zugewendet habe. Die ohnehin niedrige Kernkapitalquote CET1 habe sich von 11,0 im dritten Quartal auf 10,9 im vierten Quartal nochmals verringert.

Nach guten Geschäftszahlen von Apple geht es für den Zulieferer Dialog Semiconductor um 2,7 Prozent nach oben. Die Aktie von Axel Springer verliert wegen einer Platzierung 2,9 Prozent. Siltronic hat im vergangenen Jahr dank höherer Einsparungen operativ deutlich mehr verdient. Siltronic liegen nach einem wechselhaften Start in den Tag 4,4 Prozent im Plus. Bei Wacker Chemie setzen trotz guter Zahlen Gewinnmitnahmen ein - das Papier verliert 2,6 Prozent.

Etwas erholt von ihrem ersten Kurseinbruch zeigen sich Agrana in Wien. Nach einer Kapitalerhöhung und einer gleichzeitig erfolgten Aktienplatzierung durch den Großaktionär Südzucker war der Kurs zunächst um 15,3 Prozent auf ein Tagestief von 101,10 Euro eingebrochen. Aktuell liegt die Aktie noch 10,3 Prozent im Minus bei 107,05 Euro. Südzucker gewinnen 1,5 Prozent - dem Unternehmen fließen 50 Millionen Euro zu.

Bet-at-home gewinnen 4,9 Prozent. Wie am Vorabend bekannt wurde, steigt die Aktie für Braas Monier in den SDAX auf. Braas liegen 0,2 Prozent im Plus. Die Änderung wurde erforderlich, weil der Streubesitzanteil von Braas Monier wegen der Übernahme durch Marsella Holdings zu gering geworden ist.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.259,07 0,88 28,39 -0,96 Stoxx-50 3.006,89 0,92 27,41 -0,12 DAX 11.644,88 0,95 109,57 1,43 MDAX 22.610,34 0,64 144,48 1,90 TecDAX 1.843,77 0,72 13,13 1,77 SDAX 9.815,29 0,75 72,68 3,11 FTSE 7.138,59 0,56 39,44 -0,06 CAC 4.803,18 1,14 54,28 -1,22 Bund-Future 161,83 -0,25 -1,41 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0799 +0,15% 1,0783 1,0800 +2,7% EUR/JPY 122,2819 +0,12% 122,1377 121,57 -0,7% EUR/CHF 1,0683 -0,02% 1,0685 1,0663 -0,3% EUR/GBP 0,8537 -0,53% 0,8590 1,1651 +0,2% USD/JPY 113,25 -0,02% 113,27 112,56 -3,1% GBP/USD 1,2649 +0,77% 1,2551 1,2580 +2,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 52,81 +0,6% 0,32 -2,8% Brent/ICE 55,97 55,58 +0,7% 0,39 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,59 1.210,40 +0,1% +1,19 +5,2% Silber (Spot) 17,60 17,56 +0,2% +0,04 +10,5% Platin (Spot) 998,15 995,00 +0,3% +3,15 +10,5% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,6% -0,02 +8,2% ===

