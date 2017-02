Die Allianz hat in den vergangenen Tagen die Gerüchteküche zum brodeln gebracht. Es geht um mögliche Übernahmen. So soll die Allianz an dem australischen Konzern QBE interessiert sein. Zuvor war die Allianz mit dem italienischen Versicherer Generali in Verbindung gebracht worden. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR erklärt, was an den Spekulationen dran ist und was diese für die Aktie bedeuten. Wie der Bank-Experte Strebin außerdem die Aktien der Deutschen Bank, HSBC, Commerzbank und von Santander einschätzt, erfahren Sie hier im gesamten Interview.