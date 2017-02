DJ HOLD MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai blieb die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.280,00 +0,24% +1,96% Euro-Stoxx-50 3.259,60 +0,90% -0,94% Stoxx-50 3.006,13 +0,89% -0,15% DAX 11.645,83 +0,96% +1,44% FTSE 7.139,21 +0,56% -0,05% CAC 4.805,04 +1,18% -1,18% Nikkei-225 19.148,08 +0,56% +0,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,74 -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,15 52,81 +0,6% 0,34 -2,8% Brent/ICE 55,97 55,58 +0,7% 0,39 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,53 1.210,40 +0,1% +1,13 +5,2% Silber (Spot) 17,60 17,56 +0,2% +0,04 +10,5% Platin (Spot) 995,75 995,00 +0,1% +0,75 +10,2% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,6% -0,02 +8,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zuletzt zwei Tagen mit Verlusten dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street mit den Kursen nach oben gehen. Als Stimmungsmacher erweisen sich vor allem die guten Quartalsergebnisse aus dem Technologiesektor. Apple hat die Markterwartungen im ersten Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 7 übertroffen. Beim Umsatz wurde gar ein Rekord erzielt. Auch Advanced Micro Devices (AMD) konnte mit den Quartalszahlen überzeugen. Mit diesen positiven Impulsen dürfte der Tech-Sektor den Markt outperformen, erwartet ein Teilnehmer. Doch insgesamt dürfte Zurückhaltung herrschen vor Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20 Uhr MEZ. Eine weitere Zinserhöhung wird nach der Anhebung im Dezember nicht erwartet. Es wird aber auf Hinweise geachtet, wann die Fed das nächste Mal an der Zinsschraube drehen will. "Es ist im Interesse der Fed, genauere Angaben hinsichtlich des weiteren Tempos bei Zinserhöhungen zu machen", sagt Analyst Franck Dizmier von Allianz Global Investors. Vor der Fed-Zinsentscheidung stehen noch eine Reihe von US-Daten zur Bekanntgabe an. Auf Unternehmensseite steht weiter die Berichtssaison im Fokus. Hier wird nach der Schlussglocke Facebook einen Blick in die Bücher gewähren. Im weiteren Verlauf der Woche stehen dann unter anderem noch Amazon, Philip Morris und Visa auf der Agenda.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +164.000 Stellen zuvor: +153.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,3 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,7 Punkte 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,50% bis 0,75% zuvor: 0,50% bis 0,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten am Mittwochmittag an den Gewinnen fest und machen damit einen Großteil der Vortagesverluste wieder wett. Überwiegend gute Geschäftszahlen der Unternehmen lassen die Kontroversen rund um die Politik von US-Präsident Donald Trump zumindest kurzfristig in den Hintergrund treten. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend dürfte keine größeren Akzente setzen. Die Währungshüter dürften keine neuen Maßnahmen bekannt geben. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Geschäftsquartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Die Siemens-Aktie legt daraufhin um 4,6 Prozent zu und ist mit Abstand größter Gewinner im DAX. Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma wie auch im Bereich Diagnostics haben Roche 2016 zu einem höheren Gewinn verholfen. Die Aktie zieht um 1,5 Prozent an. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehen BBVA ins Minus und verlieren 2,6 Prozent. "Mit Blick auf die möglichen Auswirkungen der Politik Trumps auf den wichtigen Einzelmarkt Mexiko äußerte sich die BBVA im Rahmen der Telefonkonferenz zurückhaltend", sagt Markus Rießelmann von Independent Research. Nach guten Geschäftszahlen von Apple geht es für den Zulieferer Dialog Semiconductor um 2,7 Prozent nach oben. Bei Wacker Chemie setzen trotz guter Zahlen Gewinnmitnahmen ein - das Papier verliert 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0800 +0,16% 1,0783 1,0800 +2,7% EUR/JPY 122,3710 +0,19% 122,1377 121,57 -0,7% EUR/CHF 1,0683 -0,02% 1,0685 1,0663 -0,3% EUR/GBP 0,8541 -0,48% 0,8590 1,1651 +0,2% USD/JPY 113,31 +0,04% 113,27 112,56 -3,1% GBP/USD 1,2643 +0,73% 1,2551 1,2580 +2,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Trump-Schock hat sich am Mittwoch an den Börsen in Südostasien und Australien etwas gelegt - die Kurse erholten sich leicht. Nur in Hongkong holte die Börse die Verluste der Region der vergangenen zwei Tage nach der Feiertagspause nach und gab gegen die regionale Tendenz nach. Im Vorfeld der US-Notenbankentscheidung zur weiteren Geldpolitik, von der aber mit überwältigender Mehrheit ein Stillhalten erwartet wird, stieg der Nikkei-225 in Tokio an. In Sydney und Seoul zeigten sich die Aktienmärkte ebenfalls freundlich. In Südkorea stützten besser als erwartete Handelsdaten, auch die Industrieproduktion sendete positive Signale. In China trafen diverse Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen fast punktgenau und blieben im Expansion anzeigenden Bereich. In Australien beflügelten höhere Preise für Basismetalle und Erdöl die wichtigen Sektoren Bergbau und Energie. Übergeordnet wollten Händler trotz der leichten Erholung nach den politischen Rundumschlägen von US-Präsident Donald Trump von einer grundlegenden Stimmungsaufhellung aber nichts wissen. Die Verunsicherung halte an. In Tokio haussierten Mitsubishi Motors um 12,4 Prozent. Der Automobilkonzern rechnet mit einem geringeren Verlust als zuvor befürchtet. Nach schwachen Geschäftsausweisen von Fujifilm und Murata Manufacturing gaben die Aktien um 4,9 bzw. 4,0 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Mittwochvormittag etwas nach. Die Creditstrategen der Commerzbank werten den Start in das Jahr positiv. Im Januar kamen fast 48 Miliarden Euro an Unternehmensanleihen, die zum iBoxx-Universum zu zählen seien, an den Markt. Im Januar 2015 waren es rund 42 Milliarden Euro, 2014 nur 33 Milliarden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen erzielt Milliardenvergleich für 3-Lieter-Diesel in USA

Volkswagen hat in den USA im Abgasskandal einer weitere Milliardenzahlung zur Entschädigung von Kunden mit Dieselfahrzeugen zugestimmt. Der Konzern wird mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar an Inhaber von Fahrzeugen mit einem 3-Liter-Dieselmotor zahlen. Damit würden Klagen von knapp 80.000 Besitzern entsprechender Fahrzeuge beigelegt. Eine Anhörung ist für den 14. Februar angesetzt. Sollten die von VW geplanten Reparaturen an den Fahrzeugen von den Behörden allerdings nicht genehmigt werden, könne die Summe auch auf rund 4 Milliarden Dollar steigen, heißt es in den Gerichtsdokumenten weiter.

Lufthansa erhält Technik- und Cateringauftrag von Etihad

Die Deutsche Lufthansa hat eine prominente Airline als neuen Kunden für die Flugzeugtechnik und das Catering gewonnen. Etihad Airways werde in den kommenden vier Jahren Menüs von der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs beziehen und bei der Flugzeuginstandhaltung, Reparatur sowie Wartung mit der Frankfurter Airline zusammenarbeiten. Der Vertrag habe ein Volumen von 100 Millionen US-Dollar.

Bosch schließt Millionenvergleich wegen Abgasskandal in den USA

Bosch hat im Abgasskandal mit Zivilklägern eine Vergleichsvereinbarung in den USA erzielt. Die Vereinbarung betreffe 2,0-Liter- und 3,0-Liter-Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi und Porsche, teilte der Autozulieferer mit. Bosch zahle dabei 327,5 Millionen US-Dollar (rund 304 Millionen Euro). Bezirksrichter Charles R. Breyer muss den Vergleich noch absegnen. Eine endgültige Einigung sei Anfang Mai möglich.

Brenntag refinanziert Milliarden-Konsortialkredit vorzeitig

Die Brenntag AG hat ihr wichtigstes Finanzierungsinstrument vorzeitig refinanziert und dabei günstige Konditionen ausgehandelt. Die Laufzeit des neuen Konsortialkredits ende nun frühestens im Januar 2022. Der damit abgelöste Konsortialkredit mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro hatte eine Laufzeit bis März 2019, wie der Chemiedistributeur mitteilte.

Südzucker trennt sich in Kapitalerhöhung von Agrana-Aktien

Die Südzucker AG hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung von Anteilen an ihrer österreichischen Tochter Agrana getrennt. Agrana, die Fruchtzubereitungen für Lebensmittelkonzerne herstellt, platzierte insgesamt 1.316.720 neue und 500.000 bislang von Südzucker gehaltene Aktien bei institutionellen Investoren. Dabei handelt es sich um die erste Tranche der Barkapitalerhöhung.

Wacker Chemie übertrifft Analystenerwartungen

Der Spezialchemieanbieter Wacker Chemie hat dank höherer Absatzmengen bei Siliconen und geringerer Kosten im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz des MDAX-Konzerns stieg nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Deutlich stärker legte das EBITDA zu, und zwar um 44 Prozent auf 270 Millionen Euro.

Julius Bär erhöht Dividende nach Plus bei Gewinn und verwaltetem Vermögen

Die Julius Bär Gruppe hat 2016 einen mehr als verdoppelten Nettogewinn erzielt und das verwaltete Vermögen gesteigert. Die Dividende soll um 9 Prozent auf 1,20 Schweizer Franken je Aktie angehoben werden. Die Aktie gewinnt mehr als 3 Prozent auf 47,74 Franken.

Französischer Automarkt wächst im Januar um 11 Prozent

Der französische Automarkt setzt Anfang des Jahres seinen Höhenflug fort, nachdem er das vergangene Jahr mit einem Fünfjahreshoch abgeschlossen hatte. Der Automarkt profitiert von der wirtschaftlichen Erholung des gesamten Landes.

Amazon baut sich eigenes Drehkreuz für Luftfracht

Der US-Onlinehändler Amazon baut sich für eine Milliardensumme ein eigenes Drehkreuz für Luftfracht. Dazu werde der Flughafen Cincinnati im Norden des Bundesstaates Kentucky umgebaut, teilte der Konzern mit. Zu den Kosten äußerte sich Amazon nicht, die örtliche Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft bezifferte die Investition auf 1,49 Milliarden Dollar.

Arconic von Kosten aus Abspaltung belastet - Kritik an Kleinfeld

Etwas schwächer als erwartet sind die Zahlen von Arconic für das erste Geschäftsquartal ausgefallen. Der Verlust der Gesellschaft nahm wegen Kosten aus der Abspaltung vom Aluminiumkonzern Alcoa Ende 2016 zu. Für das Berichtsquartal meldete der Konzern einen Verlust von 1,25 Milliarden oder 2,88 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Fehlbetrag von 701 Millionen oder 1,64 Dollar im Vorjahr.

Rückstellungen für Entschädigungen belasten BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) hat zwar im Schlussquartal 2016 einen um 28 Prozent kleineren Gewinn eingefahren, die Erwartung der Analysten hat sie damit dennoch übertroffen. Ursächlich für den Nettogewinnrückgang auf 678 Millionen Euro waren nach Angaben der Bank Rückstellungen für Entschädigungen bestimmter Kreditnehmer.

Umsatzsteigerungen bringen Roche mehr Gewinn

Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma als auch bei Diagnostics haben der Roche Holding AG 2016 zu mehr Gewinn verholfen. Der Konzerngewinn stieg um 7 Prozent auf 9,73 Milliarden Schweizer Franken. Nach Anteilen Dritter betrug der Gewinn 9,58 Milliarden Franken.

Hohe Finanzierungskosten bescheren KPN Gewinneinbruch

Der niederländische Telekommunikationskonzern KPN hat im vierten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Hauptgrund waren höhere Finanzierungskosten. Der Nettogewinn brach um 55 Prozent auf 115 Millionen Euro ein. Der Umsatz sank um 1,3 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Die höheren Finanzierungskosten waren auf Sondereffekte zurückzuführen. KPN will für 2016 eine Dividende von 10 Cent je Aktie zahlen nach 8 Cent im Vorjahr. 2017 soll die Dividende auf 11 Cent steigen, im Rahmen der geplanten Cashflow-Entwicklung.

SEB verdient im 4. Quartal mehr als erwartet

Die schwedische Großbank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat im vierten Quartal zwar weniger verdient als im Vorjahrszeitraum. Die Schätzungen der Analysten konnte der größte Kreditgeber der Nordischen Region aber übertreffen. Für das abgelaufene Jahr will die Bank die Dividende auf 5,50 von 5,25 Kronen erhöhen.

Volvo verdient deutlich mehr als erwartet - Dividende steigt

Der schwedische Nutzfahrzeugkonzern Volvo hat aufgrund von Kostenreduzierungen und Produktivitätssteigerungen im vierten Quartal 2016 einen starken Anstieg des Nettogewinns verzeichnet, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 86 Prozent auf 4,82 Milliarden schwedische Kronen (510 Millionen Euro).

Wizz Air wird pessimistischer

Widrige Wetterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa in diesem Winter und voraussichtlich niedrigere Ticketpreise verhageln der Billigfluggesellschaft Wizz Air die Jahresplanung. Die Airline mit Sitz in Budapest erwartet für das Geschäftsjahr 2016/17 (31. März) nur noch einen bereinigten Nettogewinn von 225 bis 235 Millionen Euro. Bisher lautete die Planung auf 245 bis 255 Millionen Euro.

