Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Gläubige Inder kommen nach Varanasi, um am Ganges zu sterben. An diesem heiligen Fluss geht es in "Geboren am Ganges" auch für den Hanseaten Robert (Janek Rieke) um Leben und Tod. Das ZDF zeigt den Film aus der Reihe "Fluss des Lebens" am Sonntag, 5. Februar 2017, um 20.15 Uhr. In weiteren Rollen spielen Pegah Ferydoni, Gaby Dohm, Heinz Hoenig und andere. Regie führte Michael Karen nach dem Drehbuch von Gernot Gricksch.



Gemeinsam mit seiner Mutter Elvira (Gaby Dohm) reist Robert Hansen (Janek Rieke) nach Indien, um seine Nichte Suri bei deren Leihmutter Parvati (Pegah Ferydoni) abzuholen. Von der Existenz des Mädchens hatte Robert erst vor kurzem erfahren, als er die Unterlagen seiner verstorbenen Schwester Anke sortierte. Nun will er Ankes letztem Wunsch gerecht werden und für Suri sorgen. Doch kurz nach seiner Ankunft in Varanasi erfährt Robert, dass seine Nichte entführt wurde. Nur widerwillig begibt er sich auf die Suche nach ihr. Doch als er Suri, das Ebenbild seiner verstorbenen Schwester, zum ersten Mal sieht, gibt es für ihn keinen Zweifel mehr: Er muss das Mädchen retten. Gemeinsam mit Parvati nimmt er die Verfolgung auf - quer über den Ganges. Von Roberts abenteuerlicher Reise weiß seine Mutter jedoch nichts. In der Sorge um ihren Sohn findet sie bei dem deutschen Aussteiger Fluppe (Heinz Hoenig) Trost.



Die Reihe "Fluss des Lebens" führt die Zuschauer an die bekannten Flüsse und Ströme dieser Erde. In den Geschichten finden sich die Protagonisten in existenziellen Situationen wieder, die ihnen neue Perspektiven auf ihr Leben, die Liebe und andere Kulturen ermöglichen.



https://presseportal.zdf.de/pm/fluss-des-lebens-geboren-am-ganges



http://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDF



http://twitter.com/ZDFpresse



http://www.facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebens



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121