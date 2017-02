Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Aktivität der Eurozone-Industrie nimmt im Januar stärker zu

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im Januar beschleunigt. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex der Industrie auf 55,2 Punkte von 54,9 im Vormonat. In erster Veröffentlichung hatte IHS Markit einen Stand von 55,1 genannt, dessen Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten.

Deutsche Industrie wächst im Januar stärker

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im Januar deutlich verstärkt. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex dieses Wirtschaftszweigs auf 56,4 Punkte von 55,6 im Vormonat. In erster Veröffentlichung hatte IHS Markit einen Stand von 56,5 gemeldet, dessen Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten.

BoJ-Gouverneur Kuroda widerspricht Trump

Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Japan betreibe Währungsmanipulation. Kuroda sagte, die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hätten sich darauf geeinigt, dass geldpolitische Maßnahmen auf die Herstellung inländischer Preisstabilität gerichtet seien. Die BoJ stehe weiterhin mit anderen Zentralbanken in Kontakt. Am Morgen hatte bereits die japanische Regierung Trumps Vorwurf zurückgewiesen.

US-Botschaft: Doppelstaatler können Visum beantragen

Die US-Botschaft in Berlin hat klargestellt, dass Doppelstaatler aus einem der vom Einreisebann in die USA betroffenen Länder weiter ein Visum beantragen können. Damit können etwa Deutsch-Iraner weiterhin eine Erlaubnis für eine Reise in die USA beantragen. Voraussetzung ist nach der am Mittwoch auf der Internetseite der US-Botschaft veröffentlichten Mitteilung, dass die Betroffenen für den Antrag ihren deutschen Pass benutzen.

Weißes Haus: US-Drohnenpolitik bleibt unverändert

Das Weiße Haus hat nach ersten gegenteiligen Äußerungen bekräftigt, dass die US-Drohnenpolitik unverändert bleibe. Was das mögliche Zielen auf US-Bürger angehe, habe sich nichts geändert, sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Sie berief sich damit auf die Haltung von Ex-Justizminister Eric Holder, wonach diese Option in bestimmten Fällen legal ist.

SPD nach Entscheidung für Schulz auf höchstem Wert seit Bundestagswahl

Nach der Entscheidung für Martin Schulz als Kanzlerkandidat ist die SPD im "stern-RTL-Wahltrend" auf ihren höchsten Wert seit der letzten Bundestagswahl gestiegen. Sie legte um 5 Punkte auf 26 Prozent zu, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Instituts Forsa hervorgeht. Zugleich verlor die Union 2 Prozentpunkte; sie kommt nun auf 35 Prozent. Damit hat sich der Abstand zwischen SPD und CDU/CSU in der Umfrage binnen einer Woche fast halbiert.

Basel 3 könnte 18 bis 20 deutsche Banken hart treffen - Zeitung

Die umstrittenen Pläne für die künftigen Kapitalvorgaben von Banken könnten 18 bis 20 deutsche Kreditinstitute hart treffen. Nach Informationen der Wochenzeitung Die Zeit dürften diese Banken im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent mehr Eigenkapital benötigen - und zwar selbst dann, wenn sich Deutschland mit seiner eher moderaten Position durchsetzen sollte.

Indiens Finanzminister will Barzahlungen auf 300.000 Rupien beschränken

Indien will die Nutzung von Bargeld weiter einschränken. Finanzminister Arun Jaitley sagte bei der Vorstellung des Haushalts, Barzahlungen von über 300.000 Indischen Rupien, umgerechnet rund 4.120 Euro, sollten verboten werden. Zudem verteidigte er die Entscheidung der Regierung von November 2016, 86 Prozent der umlaufenden Banknoten einzuziehen. Diese Maßnahme werde die Wirtschaft nur kurzzeitig beeinträchtigen, ihr aber langfristig sehr nützen und zu höheren Steuereinnahmen führen.

Iran bestätigt Test einer ballistischen Rakete

Der Iran hat den Test einer ballistischen Rakete bestätigt. Die Nachrichtenagentur Isna meldete am Mittwoch unter Berufung auf das iranische Verteidigungsministerium, Teheran habe mit dem Test aber nicht gegen das Atomabkommen und die entsprechende UN-Resolution verstoßen. Die USA und Israel hatten dem Iran den Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete am Sonntag vorgeworfen und von einem Verstoß gegen die UN-Resolution gesprochen.

Israels Polizei beginnt mit Räumung der umstrittenen Siedlung Amona

Israels Polizei hat einen Einsatz zur Räumung der umstrittenen Siedlung Amona im besetzten Westjordanland begonnen. Wie ein AFP-Reporter berichtete, rückten am Mittwoch hunderte Polizisten zu Fuß und offenbar unbewaffnet in die Siedlung ein, die ohne Genehmigung der israelischen Regierung auf einem Hügel nördlich von Ramallah auf palästinensischem Privatland errichtet wurde.

Kabinett bringt elektronische Fußfessel für Gefährder auf den Weg

Extremistische Gefährder sollen nach dem Willen der Bundesregierung zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden können, wenn die Behörden einen Anschlag für möglich halten. Eine entsprechende Gesetzesänderung beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch, wie aus Regierungskreisen verlautete. Auf dieses Vorgehen hatten sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verständigt.

EZB teilt bei Dollar-Tender 265 Mio US-Dollar zu

Die US-Dollar-Nachfrage von Banken des Euroraums hat beim turnusmäßigen Dollar-Tender mit einwöchiger Laufzeit der Europäische Zentralbank (EZB) leicht abgenommen. Die EZB teilte nach eigenen Angaben 265 (Vorwoche: 270) Millionen Dollar zu und bediente dabei die Gebote von drei (vier) Banken. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,16 (1,15) Prozent. Das Programm soll Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität verhindern.

In Hessen Festgenommener wegen Anschlags auf Bardo-Museum in Tunis gesucht

Der bei der Großrazzia in Hessen festgenommene Tunesier wird von den Behörden seines Heimatlandes wegen Beteiligung am Anschlag auf das Bardo-Museum mit 21 toten ausländischen Touristen im März 2015 gesucht. Gegen den 36-Jährigen werde in Tunesien "wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Planung und Umsetzung" des Angriffs ermittelt, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Zu dem Anschlag hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Fillon sieht sich als Opfer einer beispiellosen Verleumdungskampagne

Der in einer Scheinbeschäftigungs-Affäre unter massiven Druck geratene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon sieht sich als Opfer einer beispiellosen Verleumdungskampagne. Die "Operation der Verleumdung" richte sich gegen ihn als Präsidentschaftskandidaten und gegen sein politisches Projekt, sagte der konservative Politiker am Dienstagabend vor Unternehmern in Paris.

EU-Kommission warnt Rumänien wegen Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze

Die Spitze der EU-Kommission hat die von Rumänien beschlossene Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze ungewöhnlich scharf kritisiert. "Der Kampf gegen Korruption muss vorangebracht, nicht rückgängig gemacht werden", erklärten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und sein Stellvertreter Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. Die Behörde verfolge "die jüngsten Entwicklungen in Rumänien mit großer Sorge".

BRASILIEN

Industrieproduktion Dez +2,3% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Dez -0,1% gg Vorjahr - IBGE

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan 53,6 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan PROG: 53,4

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan 55,9

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan PROG: 56,1

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan 53,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan PROG: 53,2

SCHWEIZ

Jan Einkaufsmanagerindex 54,6

Jan Einkaufsmanagerindex PROGNOSE: 56,2

Dez Einkaufsmanagerindex war 56,2

USA

MBA Market Index Woche per 27. Jan -3,2% auf 384,7 (Vorwoche: 397,4)

MBA Purchase Index Woche per 27. Jan -5,6% auf 229,6 (Vorwoche: 243,2)

MBA Refinance Index Woche per 27. Jan -1,4% auf 1.248,4 (Vorwoche: 1.265,6)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.