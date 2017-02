NEW YORK (IT-Times) - Der US-Elektroautobauer Tesla Motors steht im zweiten Jahr infolge an der Spitze, wenn es um das meistverkaufte Elektroauto der Welt geht. Tesla ließ damit Verfolger wie BYD, Nissan und BMW hinter sich. Tesla Model S ist das meistverkaufte Elektroauto in 2016 So gilt das Tesla...

Den vollständigen Artikel lesen ...