Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn, Utz-Hellmuth Felcht, weist nach dem Rücktritt des Bahnchefs Rüdiger Grube jede Kritik von sich. Der Aufsichtsrat habe seinen Beschluss "einstimmig, eindeutig und einvernehmlich" gefällt, sagt Felcht der ZEIT.



In der Wochenzeitung kritisieren Aufsichtsräte aus allen Lagern des Gremiums ihren Vorsitzenden scharf. Er habe die Sitzung nicht nur schlecht vorbereitet, sondern auch nicht im Griff gehabt. Einer, der dabei war, wirft ihm sogar "absolutes Versagen" vor.



Die Debatte um die Vertragsdauer - die schließlich zu Grubes Rücktritt führte - hätte Felcht unterbinden sollen, sagt ein Teilnehmer: "Das hätte Felcht einfach abmoderieren können, es war ja alles im Vorfeld ausdiskutiert worden". Stattdessen habe der Vorsitzende die Diskussion laufen lassen.



