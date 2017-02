Köln (ots) -



Der ACV Automobil-Club Verkehr verzeichnet zum Stichtag 31. Dezember 2016 mit 341.754 Mitgliedern einen neuen Mitgliederrekord. Im vergangenen Jahr generierte der drittgrößte Automobilclub in Deutschland insgesamt 43.864 Neumitglieder, das entspricht einem Mitgliederwachstum von 8 Prozent. Damit ist der ACV der am stärksten wachsende Automobilclub in Deutschland.



Fahrradschutzbrief fördert den Zugang von Neumitgliedern



Den Grund für den deutlichen Anstieg an Neuzugängen, sieht der Automobilclub in der Einführung der Pannenhilfe für Fahrradfahrer. Über die Hälfte der Neumitgliedschaften im letzten Jahr generierte der Automobilclub nach dem Start des Fahrradschutzbriefes im August 2016.



ACV ist der Automobilclub für Fahrradfahrer



Bei einer Panne oder einem Unfall organisiert der ACV eine mobile Pannenhilfe oder schleppt das Fahrrad in die nächste Werkstatt oder zum Ziel- oder Wohnort ab. Ist das Rad nicht mehr fahrtüchtig, kümmert sich der Automobilclub um die Weiter- oder Rückfahrt.



Das Fahrrad ist längst ein unverzichtbares Alltagsverkehrsmittel geworden. "Unser Ziel ist es, dass unsere Mitglieder ihre Fahrt so schnell wie möglich fortsetzen können, unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind", sagt Lars Wagener, Vorsitzender der ACV Geschäftsleitung.



Der drittgrößte Automobilclub leistet zuverlässigen Pannendienst



Der ACV arbeitet flächendeckend mit Assistance Partnern und eingetragenen Abschleppdiensten zusammen. Damit sind allein in Deutschland täglich rund 1.850 zuverlässige Partner für den ACV unterwegs. Der Automobilclub setzt sich für mehr Sicherheit im mobilen Leben aller Verkehrsteilnehmer ein. Er appelliert für eine nachhaltige Verknüpfung von Verkehrsträgern, zweckmäßig erforderliche Infrastruktur und den Erhalt bezahlbarer Mobilität.



