Sie sind verliebt und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Ihre Pläne müssen zwei syrisch-amerikanische Paare aber erstmal auf Eis legen. Trumps Einreiseverbot macht selbst Christen zu schaffen.

Zum ersten Mal war es der Krieg, der Ella Wind und ihren Freund Feras zwang, sich nicht mehr sehen zu können. Zum zweiten Mal war es US-Präsident Donald Trump. Verliebt hatte sich das Paar in Syrien - zu einer Zeit, als das Land noch nicht in Trümmern lag. Doch als die Kämpfe 2011 immer heftiger wurden, zog Ella zurück in die USA. Feras blieb, bis er in Kanada Asyl bekam. Mit einem amerikanischen Visum konnte er bislang seine Freundin in New York besuchen.

Seit Trump aber am Freitag Syrer auf unbestimmte Zeit von der Einreise in die Vereinigten Staaten ausgeschlossen hat, bleibt dem 29-Jährigen der Weg zu Ella versperrt - und damit auch der Weg in ihre geplante Zukunft.

"Diese Anordnung bedeutet, dass ich nicht in dem Land leben kann, in dem ich geboren wurde und mein Partner nicht in das Land kommen kann, aus dem ich stamme und in dem meine Familie lebt", sagt Ella.

Eigentlich wollte die 26-Jährige ihren Verlobten nach New York ...

