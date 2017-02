"Der ATX - also der österreichische Index - hat 2016 über zwölf Prozent zugelegt. Das ist doppelt soviel wie wir beim DAX gesehen haben", sagt Dr. Christoph Boschan. Der Deutsche ist seit September 2016 CEO der Wiener Börse. Was er bereits angeschoben hat und wie er den Markt in Österreich sieht, erfahren Sie im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch.

