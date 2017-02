MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Sportartikelbranche nimmt die Unsportlichen als Zielgruppe ins Visier. Eine neue Studie für die am Sonntag beginnende Ispo-Sportartikelmesse in München sieht Wachstumspotenzial für Adidas & Co. vor allem bei den sportlich nicht aktiven Menschen. Denn 28 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz treiben weder Sport noch besitzen sie Sportartikel. "Dieses Potenzial wird in naher Zukunft sicher noch erschlossen werden, denn die gesellschaftlichen Konventionen verändern sich", heißt es in der Untersuchung. Weitere 19 Prozent sind laut Studie sportlich nicht aktiv, kaufen aber jetzt schon Sportartikel. Befragt wurden in Kooperation mit dem Konsumforschungsunternehmen Konzept&Markt über 3600 Menschen in den drei Ländern.

"Die Grenzen zwischen Mode und Funktionskleidung lösen sich auf", sagte Klaus Dittrich, Chef der Messe München. Die Ispo ist mit über 2700 Ausstellern - davon fast neunzig Prozent aus dem Ausland - nach Angaben der Veranstalter internationale Leitmesse für die Sportbranche./cho/DP/fbr

