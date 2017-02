Die Investmentbank Equinet hat Adidas nach Zahlen von Konkurrent Under Armour auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Under Armour habe die Markterwartungen verfehlt, insofern könnte dies für Adidas etwas negativ gewertet werden, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Bei den in Kürze anstehenden Geschäftszahlen von Adidas rechnet er aber nicht mit negativen Überraschungen, wenngleich die erste 2017er-Prognose des Sportartikelherstellers etwas schwächer als erwartet ausfallen könnte./ajx/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2017-02-01/14:32

ISIN: DE000A1EWWW0