MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der gute Lauf des Chemiekonzerns Wacker und seiner Halbleiter-Tochter Siltronic zum Ende des vergangenen Jahres setzt sich fort. "Unsere Anlagen sind weiterhin voll ausgelastet; das gilt für praktisch alle Sparten", sagte Finanzchef Tobias Ohler am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wir haben eine hohe Nachfrage, insbesondere bei den Siliconen und Polysilicium. Wir liegen beim Umsatz im Januar über dem Vorjahreswert." Bei den Wafern der Tochter Siltronic und bei Polysilicium zögen auch die Preise an, während sie im Chemiebereich weiterhin leicht rückläufig seien. "Der Januar stimmt uns zuversichtlich", lautete Ohlers Fazit.

Für den Heimatmarkt Europa prognostiziert der Wacker-Finanzchef einen "fortgesetzten leichten Aufschwung". Sorgen bereitet ihm allerdings die politische Entwicklung in den USA nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump, der eine protektionistische Linie vertritt. "Grundsätzlich sind wir besorgt, denn wir sehen jede Art von Eingriff in den freien Handel immer als schädlich an." Wacker hänge an globalen Wertschöpfungsketten. "Das wird alle treffen, dass wird auch uns treffen." Wacker mache in den USA 1 Milliarde Euro Umsatz und betreibe sieben Produktionsstätten. Weitere Investitionen seien geplant./das/ees/stb

