BERLIN (dpa-AFX) - Die Zukunft des Bahn-Aufsichtsratschefs Utz-Hellmuth Felcht bleibt zunächst offen. Auf die Frage nach einer möglichen Ablösung Felchts aus diesem Amt sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Mittwoch, sein Haus beteilige "sich an solchen Personalspekulationen nicht".

Felcht sprach am Nachmittag in Berlin mit Minister Alexander Dobrindt (CSU) über die Vorgänge, die am Montag zum Rücktritt von Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube geführt hatten. Zuvor war ihm aus dem Aufsichtsrat vorgeworfen worden, den Eklat in dem Gremium nicht verhindert zu haben.

Felcht wies vor dem Treffen mit Dobrindt die alleinige Verantwortung für das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung von sich. "Wer unsere Pressemeldung richtig gelesen hat, kann eindeutig nachlesen, dass die Entscheidung dort einstimmig gefallen ist", sagte er./brd/DP/stb

