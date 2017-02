BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem überraschenden Rücktritt des Bahnchefs Rüdiger Grube hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Utz-Hellmuth Felcht, die alleinige Verantwortung von sich gewiesen. "Wer unsere Pressemeldung richtig gelesen hat, kann eindeutig nachlesen, dass die Entscheidung dort einstimmig gefallen ist", sagte Felcht am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur vor einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Felcht sagte, er erwarte im Ministerium "einen Austausch, eine Diskussion über das, was da am Montag abgelaufen ist".

Grube war wegen Differenzen über seine Vertragsverlängerung in der Aufsichtratssitzung am Montag zurückgetreten. Dobrindt hatte Felcht daraufhin zum Gespräch einbestellt./bf/DP/stb

