Basel - Beim Pharmakonzern Roche haben einige Marktakteure am Mittwoch bei der Zahlenvorlage sicher zweimal auf die Präsentation geschaut. Während das Management um CEO Severin Schwan in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, Biosimilars seien zwar ein Dauer-Thema, aber kein Grund zur Sorge, stehen sie dieses Mal explizit im Ausblick als einer der möglichen Einflussfaktoren auf Umsatz und Gewinn 2017. Gleich dahinter steht Aphinity, also die viel beachtete Studie, deren Daten in den kommenden Wochen erwartet werden.

So direkt ist Roche in jüngster Vergangenheit nicht mit diesen beiden Themen umgegangen. Auf konkrete Zahlen über den Einfluss dieser beiden Faktoren wollen sich Schwan und der Pharma-Chef Daniel O'Day aber nicht festlegen. "Wir verfolgen bei unserem Ausblick einen ganzheitlichen Ansatz", betont Schwan denn auch vor Journalisten immer wieder.

Aphinity nur eine von zahlreichen Studien - wenn auch eine wichtige

Gegenüber AWP schränkt er ein, man habe Aphinity in den Ausblick eingeschlossen, weil der Markt dieser Studie eine so grosse Aufmerksamkeit schenke. "Dennoch bleibe ich dabei, dass Aphinity nur eine von zahlreichen wichtigen Studien ist, von der in diesem Jahr Resultate zu erwarten sind", betont er mit Nachdruck. "Aber wichtig ist sie ohne Frage."

Was den Einfluss von Biosimilars betrifft, kündigt O'Day an, dass ihr Umsatzeinfluss ab der zweiten Jahreshälfte einsetzen dürfte. In diesem Jahr kommen in Europa Biosimilars für die Blockbuster Herceptin und Mabthera auf den Markt. "Den vollen Einfluss werden wir dann erst ab 2018 zu spüren bekommen", kündigt der Manager an.

