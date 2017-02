Frankfurt (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) mit Blick auf die Zahlen des US-Paketdienstes UPS auf "buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Der US-Konzern habe weiterhin im internationalen Paketgeschäft die Volumina über die Preisentwicklung gestellt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Mittwoch. Für die Deutsche Post und ihren Paketdienst erwarte er daher vor allem in Asien im Schlussquartal schwaches Wachstum - in einer Region, wo das Unternehmen bislang noch Marktführer sei./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (01.02.2017/ac/a/d)

Den vollständigen Artikel lesen ...