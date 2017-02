Zur Feier seines 15. Jubiläums plant EnvisionTEC ein ganzes Jahr voller Aktivitäten, unter anderem eine neue Markenoptik, neue Produkte, einen Social-Media-Wettbewerb und den Start einer E-Team-Nutzer-Community.

EnvisionTEC is celebrating its 15th year as a 3D printer manufacturer, with a new look for its brand, shown here on its flagship Perfactory 3D printer, now in its fourth generation. (Photo: Business Wire)