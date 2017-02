Hamburg (ots) - Das dürfte Heidi Klum (43) gar nicht gefallen: Ihr Freund Vito Schnabel (30) flirtet heftig mit einer anderen Frau. InTouch (EVT 02.02.) zeigt die Fotos von Vito beim Turteln mit der russischen Designerin Dasha Zhukova (35).



Vito Schnabel wurde in St. Moritz beim innigen Kuscheln mit der russischen Modedesignerin Dasha Zhukova erwischt. Ein Augenzeuge berichtet: "Die beiden schienen Spaß miteinander zu haben. Sie wirkten vertraut, und Dasha legte sogar ihren Kopf an Vitos Schulter." Für Heidi müssen die Bilder ein Schock sein. Noch im Dezember schwärmte sie: "Wir haben eine wundervolle Verbundenheit, wir haben gemeinsam Spaß, und wir lieben einander." Vito hingegen scheint die Beziehung mit Heidi nicht besonders ernst zu nehmen. Und: Dasha passt - im Gegensatz zu Heidi - perfekt zu Vitos Familie. Mit seiner Schwester Stella und Vater Julian Schnabel versteht die 35-Jährige sich super. Dass Dasha eigentlich mit dem russischen Milliardär Roman Abramovich verheiratet ist, scheint nicht zu stören. Viel wichtiger: Die schöne Russin teilt die Liebe der Familie zur Kunst und gilt als eine der einflussreichsten Personen in der internationalen Kunstszene. Klingt nach der perfekten Partie für Vito. Arme Heidi!



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 06/2017, EVT 01.02.).



