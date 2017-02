Arbeitgeberpräsident Kramer ist ein glühender Verfechter offener Märkte und Grenzen. Mit der Politik des neuen US-Präsidenten geht er deshalb hart ins Gericht. Und er sorgt sich, wer das Vakuum auf der Weltbühne füllt.

Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat zum Dialog gebeten. Über den Wert der Sozialpartnerschaft will Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer mit DGB-Chef Reiner Hoffmann diskutieren, über die Tarifbindung, die Zukunft der Rente oder die paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge. Doch was zählt das alles überhaupt noch in Zeiten, in denen jenseits des Atlantiks ein unberechenbarer Populist regiert, der mit Präsidialdekreten im Handstreich die gesamte Weltwirtschaftsordnung in Frage stellt?

Ist der neue US-Präsident Donald Trump nicht viel gefährlicher für die exportorientierte deutsche Wirtschaft als zunehmende Tarifmüdigkeit oder steigende Sozialbeiträge?

Diese Frage treibt nicht nur die geladenen Gäste im Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin-Mitte um, sondern auch Kramer: Es gebe eine verbreitete "Unruhe, aus der sich Unsicherheit entwickeln kann für die Weltwirtschaft", sagt der BDA-Präsident. Es sei üblich, einem neu ins Amt gewählten Politiker zunächst einmal 100 Tage Eingewöhnung zu gönnen und ihn erst danach zu bewerten. So wolle er es auch bei Trump halten. "Dennoch kann ich nicht verhehlen, dass die ersten Tage bei mir ein Gefühl der Unsicherheit ausgelöst haben."

