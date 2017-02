IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver bestellt neuen Vice President, Operations und Gebietsleiter für Mexiko

Endeavour Silver bestellt neuen Vice President, Operations und Gebietsleiter für Mexiko

Vancouver, Kanada - 1. Februar 2017 - Endeavour Silver Corp (TSX: EDR, NYSE: EXK - http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297273) gibt die Bestellung von Herrn Tomas Iturriaga Hidalgo zum neuen Vice President, Operations und Gebietsleiter für Mexiko bekannt. Herr Iturriaga tritt sein Amt mit Wirkung zum 2. Februar 2017 an.

Herr Iturriaga, B.Sc. Eng., MBA Global, ist gebürtiger Mexikaner, absolvierte sein Studium der Unternehmensführung an der Harvard Business School und hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Endeavour wird von seinen großen Fachkenntnissen in den Bereichen Bergbau und Betriebsführung, Planung/Entwicklung neuer Projekte und Sanierung leistungsschwacher Betriebsobjekte sowie seinem Know-how in Unternehmensführung, Technik und Verwaltung maßgeblich profitieren.

Herr Iturriaga begann seine Karriere bei Dupont, Rockwell and Donaldson, wo er für den Verkauf von Bergbauprodukten und den Support verantwortlich zeichnete. Anschließend wechselte er zu Solectron, wo er im Supply Chain Management tätig war. Danach war er 11 Jahre lang bei Goldcorp in immer verantwortungsvolleren Funktionen als Finanz-/Verwaltungschef und Betriebsleiter der Goldmine Los Filos in Mexiko, als COO und schließlich als Regional VP für alle mexikanischen Betriebsstätten von Goldcorp zuständig.

Zuletzt war Tomas bei Capstone Mining Corp., einem Kupferbergbauunternehmen mit mehreren Betriebsstätten in verschiedenen Ländern und 1.600 Mitarbeitern und Vertragspartnern als Vice President, North American Operations tätig und in dieser Funktion für die Planung und Umsetzung von Investitions- und Betriebsprogrammen, Budgetierung, Betriebsführung und Bergbaugenehmigungsverfahren zuständig.

CEO und Director Bradford Cooke meinte dazu: Es freut mich außerordentlich, Tomas in der Geschäftsleitung von Endeavour begrüßen zu dürfen. Seine Qualifikationen und sein Erfahrungsschatz passen ausgezeichnet in unser Führungsportfolio und seine umfangreichen Kenntnisse im Bergbausektor werden uns auf unserem Wachstumskurs unterstützen und uns bei der Optimierung unserer drei aktuellen Bergbaubetriebe sowie bei der Erschließung neuer Minen im Hinblick auf unser zukünftiges Wachstum eine große Hilfe sein.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn 2004 konnte Endeavour seinen Bergbaubetrieb organisch erweitern und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silber bzw. Silberäquivalent. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung, der Aufbau und der Betrieb von hochwertigen Silberminen auf nachhaltige Weise, um so eine Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Die Aktien von Endeavour Silver werden an der TSX (EDR) und an der NYSE (EXK) gehandelt.

Kontaktdaten - Weitere Informationen erhalten Sie über:

Meghan Brown, Director Investor Relations Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775 Tel: (604) 640-4804 Fax: (604) 685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2017, einschließlich Änderungen bei Förderung und Betrieb, sowie über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, Finanzrisiken aufgrund der Edelmetallpreise, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38773 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38773&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258 Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29258Y1034

AXC0171 2017-02-01/15:07