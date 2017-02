Albireo Pharma (WKN: A2DF99) kann sich auf eine weitere, saftige Meilensteinzahlung freuen. Laut aktueller Meldung des japanischen Lizenznehmers EA Pharma hat dieser am heutigen Mittwoch einen Zulassungsantrag für Elobixibat gestellt, Albireos Blockbuster-Wirkstoff gegen chronische Verstopfungen.

Insgesamt 13,3 Millionen Euro soll Elobixibat bis zu der wahrscheinlichen Zulassung in Japan in der zweiten Jahreshälfte noch in die Albireo-Kasse spülen. Wir gehen davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil hiervon nun mit Zulassungsantrag fällig ist. Mit erfolgreicher Kommerzialisierung winken dann weitere 3,5 Milliarden Yen an verkaufsbasierten Meilensteinen. Zudem gibt es die Aussicht auf gestaffelte Lizenzgebühren pro verkauftem Medikament, beginnend im hohen einstelligen Prozentbereich.

