Lieber Leser,

der DAX-Index hat am ersten Handelstag in der laufenden Woche mehr als 1,0 % verloren. Schauen wir auf die Performance europäischer Aktien, so hat kein einziger Sektor positiv überzeugt. Das Schlusslicht in der roten Liste bildeten die Sektoren Rohstoffe, Öl und Gas, Banken, Versicherungen sowie Automobile. Es braut sich also etwas zusammen und die Nachrichtelage gibt so einiges her.

Am Dienstagvormittag schien sich jedoch etwas Erleichterung breit zu machen. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...