Lieber Leser,

die deutschen Inflationsdaten für Dezember 2016 sind bereits überraschend hoch (Nicht Kern-Inflation) ausgefallen, wir haben berichtet. In diesen Tagen durften wir lernen, dass die Inflation in Deutschland weiterhin anzieht, allerdings nicht so stark wie erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die deutsche Inflation per Januar um 1,9 %, nach 1,7 % im Dezember. Erwartet wurde ein Anstieg von 2,0 %. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Inflation gar um 0,6 %. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...