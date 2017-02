ROUNDUP 2: Siemens-Chef besorgt wegen Trump - Snabe zum Cromme-Nachfolger gekürt

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser kann die Früchte des Konzernumbaus ernten. Auf der Hauptversammlung stellte Kaeser den Aktionären am Mittwoch in München höhere Gewinne für dieses Geschäftsjahr in Aussicht. Auch die Nachfolge für Aufsichtsratschef Gerhard Cromme ist geregelt - der frühere SAP -Co-Chef Jim Hagemann Snabe soll im Anschluss an die Hauptversammlung 2018 an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden. "Herr Snabe verfügt über eine tiefe industrielle Expertise bei Software und Digitalisierung", erklärte Cromme. "Mit der Empfehlung stellen wir die Weichen für eine langfristige Nachfolgeplanung und Kontinuität im Siemens-Aufsichtsrat."

ROUNDUP 3: Apple rückt dank iPhone 7 an die Spitze im Smartphone-Markt

CUPERTINO - Das iPhone 7 hat Apple im Weihnachtsgeschäft zum Smartphone-Marktführer gemacht. Apple verkaufte 78,3 Millionen iPhones. Das war ein neuer Spitzenwert nach rund 74,8 Millionen Geräten im vergangenen Quartal. Der Umsatz stieg nach monatelangen Rückgängen um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar (73,2 Mrd Euro).

GESAMT-ROUNDUP/Dieselskandal: Hohe Zahlungen von VW und Bosch an US-Kläger

SAN FRANCISCO - Bei der Bewältigung des Dieselskandals in den USA werden die Rechtskosten für Volkswagen und seinen Software-Lieferanten Bosch klarer. Die beiden Firmen verpflichteten sich zu hohen Zahlungen an geschädigte Dieselnutzer, wie aus Dokumenten eines US-Gerichts in San Francisco hervorgeht. Diese waren am späten Dienstagabend (Ortszeit) publiziert worden.

ROUNDUP: BBVA schafft dank Mexiko-Geschäft höchsten Gewinn seit 2010

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hat 2016 vor allem wegen gut laufender Geschäfte in Mexiko so viel verdient wie seit Jahren nicht mehr. Der Überschuss sei konzernweit um fast ein Drittel auf rund 3,5 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das Geldhaus am Mittwoch in Madrid mit. Das ist der höchste Gewinn seit 2010 und zudem ein Tick mehr als von Experten erwartet. Der Aktienkurs stieg im frühen Handel an der Börse in Madrid um mehr als 2 Prozent.

ROUNDUP: Roche mit Wachstum dank Krebsmedikamenten - will 2017 weiter zulegen

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr von guten Absatzzahlen seiner Krebsmedikamente profitiert. Für das laufende Jahr sieht der Konzern die Zeichen auf weiteres Wachstum. Die konkreten Wachstumsziele bewerten Analysten aber als konservativ. Das Schlussquartal lief für sie auch nur durchwachsen.

ROUNDUP: Wacker Chemie und Tochter Siltronic drehen zum Jahresende auf

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker und seine Halbleiter-Tochter Siltronic haben ein durchwachsenes Jahr 2016 mit einem Schlussspurt gerettet. "In allen Segmenten waren die Umsätze dank der guten Kundennachfrage deutlich höher als vor einem Jahr", erklärte Konzernchef Rudolf Staudigl am Mittwoch in München. "Insgesamt verzeichnen wir das bislang umsatzstärkste Schlussquartal."

ROUNDUP: Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld steht bei Arconic unter Beschuss

NEW YORK - Der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld ist bei seinem aktuellen Arbeitgeber Arconic unter Druck geraten: Im ersten eigenständigen Quartal nach der Trennung vom Aluminium-Riesen Alcoa hat der US-Metallkonzern Arconic die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen können. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Großaktionäre fordern bereits die Absetzung des Managements um Kleinfeld. Dieser bekam nun Rückendeckung vom Verwaltungsrat.

ROUNDUP: Lufthansa und Etihad kooperieren enger

ABU DHABI/FRANKFURT - Die Fluggesellschaften Lufthansa und Etihad nähern sich weiter an. Erstes konkretes Projekt ist ein vierjähriger Bordverpflegungsvertrag für die Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs. Sie soll Etihad-Flugzeuge an 16 Flughäfen außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate mit Essen versorgen. Das Umsatzvolumen bezifferten die Vorstandschefs Carsten Spohr und James Hogan am Mittwoch in Abu Dhabi auf 90 Millionen Euro.

ROUNDUP: Volvo bekommt wieder mehr Lkw-Aufträge - Aktie springt kräftig an

GÖTEBORG - Beim Lastwagenbauer Volvo stehen die Zeichen am Ende eines schwierigen Jahres auf Besserung. Angetrieben von einer starken Nachfrage in Europa sammelten die Schweden im vierten Quartal 10 Prozent mehr Lkw-Bestellungen ein als im Vorjahr, wie Volvo am Mittwoch in Göteborg mitteilte.

Weitere Meldungen -SABMiller-Verkauf lässt Altria-Gewinn sprudeln - Tabakabsatz enttäuscht -Südzucker-Ableger Agrana gelingt Kapitalerhöhung - Zweiter Schritt folgt -ROUNDUP: Größte Spielwarenmesse weltweit in Nürnberg eröffnet -Erste Einigung im Sky-Discovery-Poker -ZDF liegt im Januar vorn -Förderbank KfW sagt 2016 mehr Kredite zu als im Vorjahr -Mercedes-Benz übernimmt 150 Zeitarbeitnehmer in Bremen -Spielwarenhändler Vedes verdient mehr -Urteil: Kartellbußgeld darf nicht von der Steuer abgezogen werden -Daimler will Autos seiner Elektromarke auch in Sindelfingen bauen -ROUNDUP: Sportbranche entdeckt die Unsportlichen -Kaufrausch im Winter: England und China überbieten sich im Fußball gegenseitig -Elektroautos bleiben Ladenhüter - geringe Nachfrage nach Kaufprämie -Spielbanken in Deutschland machen mehr Umsatz mit weniger Besuchern -BASF-Tochter Wintershall will sich weiterhin an Nord Stream 2 beteiligen -Experten: Pharmakonzerne kommen bei Treffen mit Trump glimpflich davon -EU: 379 Milliarden Euro jährlich für die Energiewende ab 2020 nötig -Abwicklung bei Strauss Innovation: 17 Filialen bereits geschlossen -ROUNDUP: Roaming-Gebühren in Europa fallen im Juni -Abschaffung der Roaming-Gebühren nimmt entscheidende Hürde -Experten: Pharmakonzerne kommen bei Treffen mit Trump glimpflich davon -Grube-Rücktritt: Aufsichtsratschef weist Alleinverantwortung zurück -IPO/Kaeser: Medizintechnik-Börsengang soll anders laufen als bei Osram -Studie: Controlling von Krankenhäusern weiter ausbaufähig -Finanzierung neuer Produktion bei Mifa endgültig gesichert -Grube-Rücktritt: Aufsichtsratschef weist Alleinverantwortung zurück -Studie: Controlling von Krankenhäusern weiter ausbaufähig -ROUNDUP/Döpfner: Medien müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen -Alternativbank GLS: Keine Kündigungswelle wegen neuem Monatsbeitrag -Wieder Tausende Beschwerden von Kunden privater Banken in Deutschland -ROUNDUP: KfW-Förderkredite auf zweithöchstem Stand seit Finanzkrise

