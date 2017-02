Nasdaq-100 - Apple liefert Rückenwind!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Tech-Sektor in den USA hat die zuletzt erwartete Konsolidierung absolviert. Das Ziel bei 5.090 Punkten wurde mit einem Tief bei 5.086 Punken souverän abgearbeitet. Im Anschluss bildete sich am Dienstag ein bullisches Intraday-Reversal aus. Heute dürfte eine starke Apple-Aktie den Sektor wieder nach oben ziehen.

Solange der Index über dem verlassenen Trendkanal notiert, haben die Käufer die besseren Karten. Aus trendtechnischer Sicht wurde der Kaufimpuls seit 5.035 Punkten zu 61,8% korrigiert, womit der Rücklauf auch völlig ausreichen würde. Zunächst wäre ein offenes Gap im Stundenchart bei 5.158 Punkten ein plausibles Ziel. Weitere Aufwärtsmarken, die noch nicht abgearbeitet wurden, befinden sich bei 5.175 und 5.195 Punkten.

Neue Verlaufstiefs würden das Chartbild dagegen verschlechtern. Ein Rückfall in die alte Range würde das positive Momentum nämlich zum Erliegen bringen. Kommt es gar zum Wellenschnitt bei 5.035 Punkten, könnte der Index auch wieder in den unteren 4.900-Punkte-Bereich fallen. Enge Absicherungen sind in der aktuellen Marktphase daher Pflicht.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2016 - 31.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TPN 8,37 4.250 5,73 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7TP0 5,58 4.550 8,56 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.02.2017; 14:45 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TRN 3,58 5.525 13,25 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7YM6 5,45 5.725 8,67 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.02.2017; 14:47 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Apple liefert Rückenwind! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).