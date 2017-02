Bellevue Asset Management AG: Bellevue bringt Schweizer Flaggschiff-Fonds nach Deutschland und Österreich

01.02.2017 / 15:27

Medienmitteilung vom 1. Februar 2017

Bellevue bringt Schweizer Flaggschiff-Fonds nach Deutschland und Österreich

Die Entrepreneur-Fonds-Familie von Bellevue Asset Management erhält Zuwachs. Aufgrund der gestiegenen Investorennachfrage hat Bellevue den BB Entrepreneur Switzerland Fonds neu auch als Luxemburger Fonds aufgelegt und in Deutschland, Schweiz und Österreich zum öffentlichen Vertrieb registrieren lassen. Der neue Fonds ist ein Pendant des vor über 10 Jahren lancierten Schweizer Anlagefonds.

Investieren in Familienunternehmen wird immer populärer. Bellevue leistete Pionierarbeit und brachte bereits 2006 einen Anlagefonds nach Schweizer Recht auf den Markt, der im Wettbewerbsumfeld immer wieder Spitzenpositionen zu erzielen vermochte. Erst kürzlich wurde er von Thomson Reuters Lipper als bester Fonds Aktien Schweiz über 10 Jahre ausgezeichnet. Um der wachsenden Nachfrage seitens der Investoren in Deutschland und Österreich zu begegnen, lanciert die Schweizer Investment-Boutique ein Pendant der Schweizer Strategie in Form eines Luxemburger Anlagefonds.

Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux) (ISIN B-CHF LU1477743543) steht ab sofort den Anlegern zur Verfügung. Das von Birgitte Olsen geleitete Management Team investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen - starke Bilanzen, fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege und nachhaltige Geschäftspolitik wirken sich nachweislich positiv auf die Aktienkursentwicklung aus. Entlang eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes selektiert das 3-köpfige Team die attraktivsten 30 bis 40 Einzeltitel und konstruiert ein über Sektoren und Marktkapitalisierung diversifiziertes Portfolio.

Substanzielle Outperformance über die letzten 10 Jahre

Der Schweizer Fonds hat in den vergangenen 10 Jahren den breiten Schweizer Markt SPI um 47% übertroffen und lag im letzten Jahr mit einer Überrendite von über 17% deutlich vor seiner Benchmark. Mit einer absoluten Performance von rund 16.4% in CHF hatte der Fonds ein ausgezeichnetes 2016 und führt damit die Bestenliste der nach dem SPI gemessenen Schweizer Fonds an. Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux) komplettiert das Angebot in Deutschland und Österreich an eigentümergeführten Strategien, das ferner aus dem BB Entrepreneur Europe sowie dem BB Entrepreneur Europe Small besteht. Unter den grössten Positionen des Fonds befinden sich der Kabelmaschinenhersteller Komax, der Computerzubehörhersteller Logitech sowie das Schraubenhandels- und Logistikunternehmen Bossard.

Schweizer Unternehmeraktien zählen zu den Weltmarktführern

Schweizer Unternehmer sind hoch innovativ, setzen auf Qualität und zählen oftmals zu den Weltmarktführern in ihren Sektoren. Unternehmen in der Schweiz profitieren von einer erstklassigen Infrastruktur, einem flexiblen Arbeitsmarkt mit hoch qualifizierten Mitarbeitern, einem stabilen politischen Umfeld und der guten internationalen Verflechtung der Schweiz. Der steten Aufwertung des Schweizer Frankens vermochten hiesige Unternehmen dank hoher Innovationskraft, Flexibilität und Produktivitätssteigerung erfolgreich entgegenzutreten. Gerade mittelständische börsennotierte Entrepreneur-Unternehmen sind in den europäischen Indizes und Portfolios kaum vertreten, womit eine Beimischung des BB Entrepreneur Switzerland (Lux) Fonds europäischen Investoren neue und attraktive Rendite- und Diversifikationsperspektiven ermöglicht.

Das Unternehmertum lebt

"Wir haben es mit einer schleppenden, leicht aufwärts tendierenden Wirtschaft zu tun. Es gibt keinen Zyklus mehr. Regierungen und Notenbanken bestimmen weitestgehend die Märkte. Daraus ergeben sich Marktineffizienzen und Chancen für Stock Picker, wie wir es sind. Zusammen mit meinem Team treffe ich starke Persönlichkeiten, die ihr eigenes Vermögen investieren, die aktiv sind, Ziele haben und eine grosse Verantwortung tragen. Es gibt so viele interessante Nischen und Gesellschaften mit spannenden Geschichten und grossem Potenzial. Das Unternehmertum lebt und bewegt. Das stimmt mich optimistisch - generell für eigentümergeführte Strategien und im Speziellen für unseren neuen Fonds", sagt Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin der Entrepreneur-Fonds von Bellevue.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/ Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

www.bellevue.ch

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden Investment- Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden Investment- Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

