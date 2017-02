Das Jahr 2016 war eine Katastrophe für den russischen Automarkt. Doch der steigende Ölpreis und ein mögliches Ende der Sanktionen lassen Experten wieder hoffen. Für Autobauer wie VW wäre das enorm wichtig.

Draußen rasen in hoher Geschwindigkeit Autos durch den Moskauer Schneematsch. Drinnen im VW-Autosalon "Deutsches Haus" ist es dagegen still. In der Woche ist nicht viel los, schon gar nicht am Vormittag. Verkäufer Witali Pawlow sitzt allein und eher gelangweilt am Schreibtisch und füllt ein paar Zettel aus. Schließlich kommt doch ein potenzieller Kunde in den Saal und sieht sich die vier ausgestellten Fahrzeuge an: Tiguan, Touareg, Passat und Polo.

Das sei nicht alles, was sie hätten, versichert Witali dem Mann. Den Jetta habe er noch im Angebot und eine größere Anzahl VW-Nutzfahrzeuge sei in einer anderen Filiale zu bekommen. Doch den Kunden interessiert ein Golf. "Der wird nicht mehr importiert, die Nachfrage ist zu schwach", sagt Witali.

Tatsächlich taucht der Golf nicht einmal in der vom Verband der europäischen Auslandsinvestoren (AEB) herausgegebenen Statistik der 25 meistverkauften Autos in Russland auf. Nur der in Kaluga südwestlich von Moskau produzierte Polo schafft es auf Rang fünf. Dafür sind gleich drei Lada-Modelle in den Top-10.

Allerdings war 2016 insgesamt eine Katastrophe für Russlands Autohändler. Gerade einmal 1,4 Millionen Neuwagen wurden im vergangenen Jahr in Russland verkauft; ein Minus von elf Prozent gegenüber 2015. Noch 2012 waren es mit knapp drei Millionen ...

