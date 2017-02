London - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Mark Lewis von Barclays: Mark Lewis, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF). Der Düseldorfer Konzern werde noch immer mit einer kleinen Bewertungsprämie auf die Konkurrenz gehandelt und die Verschuldung sei hoch, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie anlässlich der erneut aufgeflammten Übernahmespekulationen.

Den vollständigen Artikel lesen ...