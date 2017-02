Bad Marienberg - Mit Bekanntmachung vom 7. November 2016 hat die adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) für den 8. November 2016 den Beginn einer dritten Tranche des am 1. Oktober 2014 beschlossenen und am 7. November 2014 begonnenen Aktienrückkaufprogramms mitgeteilt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...