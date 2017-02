Die Hauptversammlung bei Siemens dürfte diesmal sehr harmonisch abgelaufen sein. Bereits gestern Abend präsentierte der DAX-Konzern sehr erfreuliche Zahlen und auch der Ausblick scheint zu stimmen. Dennoch wird es morgen erstmal keine Dividende für die Aktionäre geben - diese wird dafür am Montag nachgereicht, was jedoch nicht an Siemens liegt, sondern an einem neuen Gesetz, dass die Dividenden-Zahlungen harmonisieren soll. Grund zur Freude gibt es gerade für Siemens-Aktionäre genug: Die Dividende soll in diesem Jahr nämlich angehoben werden. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart mit Norbert Paul.