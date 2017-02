Jena - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Mobile World Congress (MWC), der vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfindet, präsent. Das Unternehmen zeigt neben den neuesten Produkten für mobile und Unternehmens-Plattformen auch aktuelle Rechercheergebnisse und Businessstrategien im Rahmen der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Der ESET-Stand befindet sich wie im Vorjahr in Halle 5, Standnummer B05. Detaillierte Informationen zum Messeauftritt stehen auf der Eventseite von ESET zur Verfügung.

Neuer Service: ESET Threat Intelligence

Als Highlight stellt das Unternehmen mit ESET Threat Intelligence einen neuen Service vor, welcher Gefahren prognostiziert und Nutzer in Echtzeit informiert. So können Unternehmen flexibler auf sich schnell wandelnde Bedrohungen reagieren. Gezielte Angriffe, Advanced Persistent Threats (APTs), Zero-Day-Exploits und Botnet-Aktivitäten sind Teil der Threat-Intelligence-Analyse. Zudem steht der Service für Sicherheitsteams von Unternehmen und Sicherheitsleitstellen zur Verfügung, um Malware zu analysieren und Informationen zu ihrer Funktionsweise und Wirkung zu erhalten.

Neue Forschungsergebnisse zu mobilen Bedrohungen



